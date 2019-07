Scooter si schianta contro un'auto nella notte: morto un 56enne

Terribile impatto nella notte a Eraclea. Verso l'1.30 di giovedì, un uomo alla guida di uno scooter ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a schiantarsi contro una Fiat Bravo che sopraggiungeva in direzione opposta. Un impatto terrificante, che non ha lasciato scampo all'uomo, A. Z. di 56 anni, deceduto sul colpo.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, cui è spettato effettuare i primi rilievi dell'incidente, e i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne. I passeggeri dell'auto, feriti lievemente, sono stati condotti al pronto soccorso per essere sottoposti alle cure del caso.