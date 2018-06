Terribile schianto a Cortellazzo, perde la vita un giovane di 22 anni: soccorsi inutili

Uno schianto frontale che non ha lasciato scampo al giovane conducente di uno dei veicoli coinvolti. E' successo nel pomeriggio di sabato a Cortellazzo, in via Colombo, la provinciale che collega la frazione con Jesolo paese. L'allarme è scattato intorno alle 15: sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, oltre ai vigili del fuoco, trovando una macchina e un furgone usciti di strada, completamente distrutti. Due le persone coinvolte. Dentro l'auto un ragazzo di 22 anni, Matteo Montagner, residente a Musile di Piave, che ha perso la vita sul colpo. Ferito, invece, il conducente dell'altro mezzo. E' stato portato in ospedale.

La tragedia

La squadra dei pompieri intervenuta dal locale distaccamento ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto dall’auto il giovane autista, rimasto incastrato nell’abitacolo deformato dell'utilitaria. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorsi, il medico ne ha dovuto dichiarare il decesso. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni sono ancora in corso verso le 16.30.