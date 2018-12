Incidente in A4 al confine tra Meolo e Roncade, morta una persona

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo l'autostrada A4, al confine tra le province di Venezia e Treviso, al chilometro 412 nel territorio di Roncade, in direzione Trieste. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto un camion e un furgoncino. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, Maurizio Bardiani, di Milano, che ha perso la vita.

L’autostrada non è stata chiusa, ma è chiusa la corsia di marcia, quindi il traffico scorre lungo le altre due corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. I pompieri, arrivati da Mestre con due squadre, hanno messo in sicurezza i veicoli. Inutili gli sforzi del personale medico, che ha dovuto dichiarare la morte dell'autista del furgone. Alle 10 le operazioni di rimozione dei mezzi erano in corso, comunque senza grosse conseguenze sul traffico.