Schianto fra auto e camion lungo la A4: morta una donna

Incidente mortale verso le 13.30 lungo l'autostrada A4, prima dell'immissione a San Donà. Una donna ha perso la vita.

L'impatto

Un’auto che procedeva in carreggiata centrale verso Trieste è finita contro un mezzo pesante: ha perso la vita il conducente della macchina. Ferite lievi per quello del camion. È il quinto decesso in un mese sulla Venezia-Trieste. Subito dopo lo schianto si sono registrate difficoltà per il traffico ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Donà di Piave. Sul posto l'elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, il personale di Autovie Venete. L'elicottero è poi rientrato senza pazienti a bordo.

Le code

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale. Poco prima dello schianto, nel tratto San Donà-Cessalto, erano stati segnalati dai pannelli a messaggio variabile rallentamenti per traffico intenso. Il tratto di A4 fra San Donà e Cessalto verso Trieste è stato chiuso per consentire ai soccorsi di intervenire. È stata istituita l’uscita obbligatoria a San Donà. Si sono formate code fra Meolo, Roncade e San Donà di Piave.