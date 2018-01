Notte di sangue sulla Romea, schianto fatale fra tre camion: due morti, uno di Mirano

Uno schianto terribile che si è rivelato fatale per due camionisti. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.30, all'altezza del chilometro 17 sulla statale Romea - tra la rotonda di Casal Borsetti e Ponte Bellocchio, nel territorio del comune di Ravenna - tre camion si sono scontrati, due in maniera frontale e uno lateralmente. Il frontale è avvenuto tra un mezzo pesante con cella frigo che procedeva in direzione Ravenna e uno che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e i due conducenti sono morti sul colpo. Alla guida del primo c'era Marius George Tatar Ciuc, 33 anni, di origini romene ma residente a Mirano e dipendente di una ditta veneziana; nell'altro Matteo Stirati, 41enne di Perugia, dipendente di una ditta di Carapelle (Foggia). Illeso il conducente del terzo mezzo pesante coinvolto nella carambola, che potrebbe essere giunto solo in seguito allo schianto.

Probabile colpo di sonno

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e auto medicalizzata, ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi i camionisti. Presenti anche vigili del fuoco di Ravenna con una squadra e la gru, la polizia stradale, i carabinieri di Savarna per i rilievi di legge e altre pattuglie che hanno provveduto a chiudere la strada. La strada è stata chiusa per diverse ore per permettere la rimozione dei mezzi e la pulizia dell'asfalto, visto che dal primo camion si sono riversati sulla carreggiata prodotti surgelati, ed è stata riaperta intorno alle 10. Del fatto è stato informato il Pm di turno Lucrezia Ciriello, che ha disposto il sequestro dei mezzi e gli esami tossicologici sui cadaveri. L'autorità giudiziaria deciderà in seguito se eseguire ulterori ispezioni. Gli investigatori pensano si possa essere trattato di un colpo di sonno da parte di uno dei due autisti.