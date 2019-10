Violenta collisione in serata, perde la vita un 53enne di San Stino

Tragico incidente stradale a Ceggia nella serata di venerdì. Verso le 19.30 di ieri una collisione tra due automobili lungo la Provinciale 57 è costata la vita a Diego Gobbo, 53enne di San Stino di Livenza, finito con il proprio veicolo nel fossato adiacente a via Pra' Levada. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare.

Morto un 53enne di San Stino

Ad effettuare i rilievi del caso, i carabinieri del Norm di San Donà di Piave. Secondo quanto ricostruito dai militari, la Renault Megane della vittima avrebbe urtato la parte anteriore destra di una Hyunday Tucson, guidata da un 60enne di San Donà di Piave, che procedeva o si stava immettendo nello stesso senso di marcia. Dopo la violenta collisione, la Megane si è ribaltata su se stessa, finendo nel fossato. Il conducente dell'altro veicolo, risultato negativo all'alcool test, è ora indagato per omicidio stradale. I veicoli, invece, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.