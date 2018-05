Tragico tamponamento in autostrada: giovane muore scontrandosi con un camion

Ha salutato gli amici su Facebook con una foto di prima mattina, augurando il buongiorno a tutti. Poi il tragico incidente: Alberto Frison, 28enne di Mira, è morto a causa di un tragico incidente stradale lunedì in Friuli. Lo schianto fatale in A4, quando l'autocarro della vittima ha impattato, per cause al vaglio della polizia stradale, con un mezzo pesante condotto da un camionista bosniaco di 47 anni. Il giovane ha riportato traumi troppo gravi: vani i soccorsi portati dai sanitari del 118. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane, che lavorava per la piccola ditta di trasporti del padre, con sede a Mira.

L'incidente

Lo schianto si è verificato pochi minuti dopo le 10, all'altezza dell'outlet di Palmanova, nel Comune di Aiello del Friuli. Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco di Gorizia per cercare di estrarre il ferito dall'abitacolo. Una volta sul posto, però, è stato chiaro che non c'era più nulla da fare. Ferito leggermente anche il secondo autista, che ha riportato alcune contusioni a causa dell'urto. In quel tratto di strada non c'erano né cantieri, né code - ha spiegato Autovie Venete in una nota - ma solo rallentamenti. L'autostrada è stata chiusa fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia per un paio d'ore, il tempo necessario ai rilievi.

Amici in lutto

Subito la notizia è rimbalzata nel Veneziano, dove Alberto Frison era molto conosciuto, specie tra Riviera del Brenta e Miranese. "Se ne vanno solo i migliori", ha scritto un'amica di Caorle postando una sua foto, mentre un noto locale miranese l'ha voluto salutare pubblicando una foto del 28enne, sempre sorridente, durante una serata.

Altri incidenti lunedì

Disagi per il traffico e chiusure, questa mattina all'alba anche a seguito di incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, il quale, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito di traverso sbarrando la strada, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Sempre questa mattina un autocarro ha centrato la parte iniziale del guard rail (cuspide) che delimita la pista di ingresso al casello di Portogruaro e ha poi colpito la pensilina e il pilone.