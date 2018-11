Investito da un'auto in corsa, muore a 27 anni

Travolto dall'automobile in corsa, per lui non c'è stato nulla da fare. Come riportano i quotidiani locali, è morto a soli 27 anni Alvisa Donà, informatico di Cannaregio, investito mentre stava raggiungendo la fermata dell'autobus di via Colombara a Marghera. Stava tornando a casa. È successo domenica sera, verso le 19: il giovane avrebbe attraversato in un tratto senza strisce pedonali e l'auto in corso non lo avrebbe visto, probabilmente complice il buio, investendolo.

Un impatto terribile. L'automobilista, a seguito dello schianto, sarebbe rimasto sotto schock. Il padre della vittima, invece, giunto sul posto sarebbe stato poi riaccompagnato a Venezia a seguito di un malore. Inutile l'intervento dei sanitari, il giovane è morto sul colpo. È spettato agli agenti della Municipale effettuare i rilievi di rito.