Inferno in autostrada: furgone contro autocisterna, un morto e chilometri di coda

Dopo il tragico schianto di martedì sulla Tangenziale di Mestre, a meno di 24 ore di distanza si è registrato l'ennesimo incidente con esiti mortali. Autostrada A4 chiusa fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia mercoledì mattina, interdette al traffico anche le entrate di Latisana e Portogruaro (riaperta alle 9) in direzione Venezia. La circolazione è ripresa normalmente verso le 10.30.

L'incidente

Sono stati due gli incidenti che sono accaduti nel tratto fra Latisana e Portogruaro – non interessato dai cantieri - verso le 7.30 del mattino. Il primo: un tamponamento tra un furgone e una cisterna ha avuto conseguenze gravissime, l’autista del furgone, un 41enne di nazionalità romena, è morto. Il secondo – un tamponamento fra tre mezzi pesanti – si è verificato a causa della coda formatasi in seguito al sinistro. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi meccanici per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti nell’incidente. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana.

Le code

Alle 9.30 si registravanono 9 chilometri di coda nel tratto Latisana – Portogruaro, sono 8, invece, i chilometri di coda fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia e ci sono code anche fra Cessalto e Latisana, ma in direzione opposta. Alle 10.30 la situazione si manteneva ancora difficile.