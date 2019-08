Schianto a Jesolo: morto Cesare Martellozzo, anima del chiosco Mercedes

È morto in queste ore Cesare Martellozzo, 48 anni, molto conosciuto a Jesolo come organizzatore di eventi e per aver gestito il chiosco Mercedes, tra piazza Mazzini e piazza Aurora. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata nella zona di via Aquileia, mentre era alla guida di un motorino. Dopo lo schianto è stato soccorso e portato in ospedale, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e per lui non c'è stato nulla da fare.

Lutto a Jesolo

È un grande dolore per la città e in special modo per gli amici e per i tanti che conoscevano e frequentavano le feste da lui organizzate. Una delle più celebri era il "mortazza party", ma non era l'unica: le iniziative di svago e divertimento che portano la sua firma, negli anni, sono state davvero tante. Martellozzo ci metteva passione, amava la sua città e sapeva coinvolgere i frequentatori del litorale e della sua movida: un vero intrattenitore, sempre col sorriso sulle labbra.

Incidente mortale

Al momento dell'incidente, verso le 12, Martellozzo era alla guida di una Vespa. Stava percorrendo via Aquileia quando un'automobile, una Alfa Mito guidata da una signora di Cremona, è uscita da via delle Ondine e i due veicoli si sono scontrati. Il 48enne è finito a terra. Subito è stato lanciato l'allarme, gli operatori del 118 lo hanno soccorso (in un primo momento, pare, ancora cosciente) e portato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cavallino, che hanno eseguito i rilievi. La conducente della macchina è risultata negativa all'alcoltest.