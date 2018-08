Si schianta con la moto contro un'auto, muore 25enne di Santa Maria di Sala

Un altro giovane motociclista perde la vita, in un'estate da dimenticare per i centauri. L'ennesima tragedia della strada si è consumata alle 18.20 circa ad Ospedaletto di Istrana (Treviso), lungo via del Mutton. A perdere la vita un 25enne di Santa Maria di Sala, Christian Salmaso.

Soccorsi vani

Il giovane stava percorrendo in sella alla sua moto, una Honda Cbr 600, la Castellana in direzione di Istrana, all'altezza di via Fagarè. Improvvisamente un'auto che lo precedeva, un piccolo van Fiat, ha frenato per svoltare a sinistra. Il centauro non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato il mezzo, venendo disarcionato e finendo la sua corsa sull'asfalto. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al giovane, morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del Suem 118 di Treviso. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Istrana.