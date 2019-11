Ciclista investito e ucciso in Romea

Tragedia lungo la statale Romea, all'altezza del distributore Q8 di Sant'Anna di Chioggia. Poco prima della 8.30 di sabato mattina, un'automobile dei carabinieri ha investito un ciclista che avrebbe cambiato senso di marcia all'improvviso, senza controllare se sopraggiungessero o meno veicoli dalla carreggiata opposta. I militari dell'Arma l'hanno visto sbucare all'improvviso, non potendo fare nulla per evitare il terribile schianto. Per l'uomo, un cittadino straniero, non c'è stato nulla da fare.

Soccorsi sul posto

A nulla è valso l'intervento tempestivo del 118, ai sanitari del Suem non è restato altro da fare che constatare il decesso del ciclista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Chiuso il tratto di Romea interessato dall'incidente, con inevitabili rallentamenti al traffico.