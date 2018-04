Mestre in lutto per la morte di Enrico Marafatto: "Stava realizzando il suo sogno"

E' il momento del dolore e della costernazione per la perdita di un professionista capace e, per molti, di un amico su cui poter contare. Soprattutto a Favaro Veneto, località d'origine di Enrico Marafatto, in tanti sono rimasti colpiti dalla tragedia dell'architetto 50enne, che domenica ha perso la vita a causa di un incidente stradale nella contea di Santa Barbara, a Lompoc per la precisione.

L'incidente

Erano le 14.30 negli Stati Uniti quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la vittima, che si trovava in sella a una Harley-Davidson, si è scontrata a una velocità di circa 100 chilometri orari (secondo i media statunitensi) contro una Ford Explorer con a bordo 4 persone. A causa dell'impatto è stato disarcionato dalla sella è rovinato sull'asfalto. Troppo gravi i traumi riportati: purtroppo ha perso la vita. Feriti tutti e 4 i passeggeri dell'auto, tra cui la conducente, una 67enne del posto.

Il cordoglio

La notizia della tragedia nelle ore successive è giunta nel Veneziano, dove Marafatto era molto conosciuto per via della sua professione: "Enrico, aspettavo le foto e lunedì dovevamo iniziare un lavoro assieme", dichiara Antonio, mentre Patrizia sottolinea come "nessuna parola potrà lenire il dolore". C'è attesa per capire il giorno dei funerali, cui parteciperanno centinaia di persone. Le stesse che in queste ore si stanno stringendo attorno alla moglie e ai figli dell'architetto: "Lui che aveva realizzato il sogno di coronare i suoi 50 anni con un viaggio in moto in California", sottolinea l'amico Franco.