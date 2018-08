Eraclea, finisce fuori strada con la moto e perde la vita

Una persona è morta poco prima delle 19 di mercoledì in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Valcasoni, nel territorio di Eraclea. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, ma dai primi accertamenti si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. Per il motociclista non c'è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri, mentre la strada è stata chiusa per i rilievi del caso.