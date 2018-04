L'auto sbanda di notte ed esce di strada: nello schianto perde la vita un giovane

All'improvviso l'auto è sbandata uscendo di strada, schiantandosi contro un ponticello in cemento armato. Tragico incidente stradale verso le 2.20 della notte tra sabato e domenica nel territorio di Mellaredo di Pianiga: a causa dell'impatto un 27enne residente a Fiesso D'Artico ha perso la vita sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, cui non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane, che si trovava al volante di una Volvo V40 apparsa completamente distrutta dopo l'incidente.

Passeggera in codice rosso all'Angelo

Sul posto, sulla strada regionale "Noalese", anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e aiutare i medici a estrarre dall'abitacolo una passeggera: si tratta di una giovane donna classe 1993 che abita a Pianiga. E' stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Avrebbe riportato gravi traumi.

Rilievi dei carabinieri

I rilievi sono stati sviluppati dai carabinieri della tenenza di Dolo, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. La salma del giovane si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti per far luce sull'accaduto. Nella fuoriuscita autonoma non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. La strada è stata interdetta al transito per il tempo necessario, dopodiché è stato istituito un senso unico alternato.