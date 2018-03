L'auto gli taglia la strada all'improvviso: anziano si schianta e muore in ospedale

Torna a casa in motorino ma un'auto manca lo stop e gli taglia la strada, inevitabile l'impatto. Tragedia verso le 9.30 di mercoledì a Campolongo Maggiore, all'altezza dell'intersezione tra via Roma e via Gramsci. Ginesio Sette, 85enne del posto, è spirato in ospedale dopo 5 ore dal suo ricovero.

Sforzi dei medici vani

Purtroppo gli sforzi dei medici si sono rivelati vani. L'anziano in mattinata si trovava a bordo di uno scooter Malaguti, un "cinquantino", con cui stava tornando verso casa, percorrendo via Roma in direzione della frazione di Bojon. A un certo punto, a poca distanza dal supermercato Coop, gli si sarebbe parata davanti un'Audi Q7 condotta da una signora del posto. L'anziano non è riuscito a evitare lo scontro contro l'altro veicolo ed è stato scaraventato a terra.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale in gravi condizioni. Purtroppo, nel primo pomeriggio, la brutta notizia. Per l'85enne non c'è stato più niente da fare. I rilievi sono durati piuttosto a lungo in via Roma, dopodiché i veicoli incidentati sono stati recuperati dalla carrozzeria Fortin, in attesa delle decisioni del magistrato.