Incidente all'alba, morto un 35enne

Un uomo di 35 anni ha perso la vita poco prima delle 5 di stamattina, giovedì 19 dicembre, in seguito a un incidente stradale a Eraclea. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, è morto per una tragica fatalità, investito da un camion il cui conducente si era fermato per prestargli soccorso dopo che lo stesso trentacinquenne aveva avuto un incidente, pochi istanti prima.

Andando con ordine: l'uomo stava guidando la sua Fiat Punto quando, lungo via Fausta, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, contro un albero. L'impatto non è stato troppo violento e il conducente è riuscito a venire fuori autonomamente dall'auto. In quel momento è sopraggiunto il camion, un mezzo della nettezza urbana. Il camionista ha visto l'auto semidistrutta e si è fermato per prestare soccorso e dare l'allarme, si è sincerato della situazione e poi si è rimesso alla guida. Quando è ripartito, però, ha sentito un rumore e si è accorto di avere investito l'uomo. Probabilmente, nel momento in cui il camionista è risalito sul mezzo, il trentacinquenne si era spostato in un punto in cui non era visibile dall'interno dell'abitacolo. Nonostante i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiararne il decesso.