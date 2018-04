Travolto da un'auto e scaraventato nel fossato mentre torna dal lavoro, muore un diciottenne

Morto a diciott'anni dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre tornava a casa dal lavoro. È il tragico destino toccato a Ihab Abou El Seoud, residente a Piombino Dese (Padova) e studente dell'Enaip di Noale. L'incidente alle 23 circa di sabato 31 marzo in via Gattoeo, nella frazione Torreselle: il ragazzo, che era impiegato al ristorante Baracca di Trebaseleghe, è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta e sbalzato nel canale che costeggia la strada. Ed è lì che è stato ritrovato dopo circa tre ore dal padre e dalla sorella: i familiari sono andati a cercarlo mossi dalla preoccupazione per non averlo visto tornare a casa. Lo riportano i quotidiani locali.

Trovata la pirata neopatentata

Non si sa, per ora, se il decesso sia stato immediato o se il diciottenne avrebbe potuto essere salvato da soccorsi tempestivi: su questo punto l'autopsia potrebbe fare chiarezza. Chi era alla guida dell'auto investitrice, una Mercedes Classe A, non si è fermato dopo l'impatto e il ragazzo è stato abbandonato là, nel fosso. A condurre il veicolo era una 19enne residente a Trebaseleghe. Si sarebbe presentata lei stessa dai carabinieri il giorno successivo, convinta dalla madre che nel frattempo aveva scoperto cos'era accaduto nella notte. Della vicenda si occupano i militari della stazione di Piombino Dese, che avevano trovato un pezzo di carrozzeria sul luogo dell'incidente. La neopatentata è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso, con revoca della patente.

Dolore della famiglia

Quando il padre del ragazzo ha individuato il corpo del figlio ha subito chiamato il 118, ma i tentativi di rianimazione del personale sanitario sono stati vani. La famiglia del giovane è precipitata in un dolore straziante. Ihab avrebbe compiuto 19 anni il 30 luglio ed era nato in Italia da papà egiziano e mamma marocchina. Frequentava la scuola alberghiera nella città dei Tempesta ed era felice di avere avuto l'opportunità di intraprendere uno stage nel rinomato ristorante.