Incidente mortale a Jesolo: macchina fuori strada, perde la vita un uomo di 65 anni

Tragedia sulla strada nel pomeriggio di martedì. Un uomo di 65 anni originario di Bari, A.S., e residente a Jesolo, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, una Nissan Qashqai, lungo via Roma Sinistra. L'automobilista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi contro due platani. L'impatto all'altezza dell'autosalone Pellegrini intorno alle 16.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per l'uomo, residente in città, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente: si tratta comunque di una fuoriuscita autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Non è escluso che l'uomo sia stato colpito da un malore, ma sarà una eventuale autopsia a fornire maggiori certezze sull'accaduto.

Traffico deviato

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno annunciato fino a completamento delle operazioni la chiusura della strada con deviazione del traffico. Per i veicoli transitanti in via Roma Sinistra provenienti da Eraclea si consiglia di deviare su via Mediterraneo, mentre per quelli provenienti da Jesolo Paese di deviare su via Pirami, ovvero via Adriatico e via Mediterraneo.