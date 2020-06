Un altro morto in un incidente in moto

Un uomo di 43 anni, Luca Grizzo, residente a Cordenons (Pordenone), è morto in un incidente in moto domenica sera. Stava guidando nel tratto tra le località di Torresella e Serrai, nel territorio di Portogruaro, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a lato strada, battendo con forza. I soccorsi, putroppo, sono stati vani: l'uomo è morto sul colpo, o comunque nei minuti immediatamente successivi all'incidente, e il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare nulla per lui.

L'allarme è stato dato tra le 23 e la mezzanotte. Sul punto dell'incidente si sono portati i carabinieri locali, che hanno svolto gli accertamenti sull'accaduto e decretato che quasi sicuramente è stata una fuoriuscita autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Due giorni prima un altro veneziano era morto in un incidente in moto, un ragazzo di Cavarzere.