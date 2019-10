Automobile contro moto, perde la vita un motociclista di San Stino

Tragedia della strada nella prima mattinata di oggi a Salgareda (Treviso), lungo via Risorgimento. A perdere la vita un motociclista di 46 anni, residente a San Stino di Livenza, che si è scontrato, per cause in corso di accertamento, contro un'auto che dopo l'impatto con il centauro è finita su un fianco, a bordo strada.

Soccorsi inutili

L'episodio è avvenuto alle 7.45 circa. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso che ha svolto i rilievi del caso per accertare la dinamica dello schianto. Il traffico ha subito rallentamenti.