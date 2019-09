Commerciante di Chirignago muore in un incidente in moto a Facalde

Sono al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'incidente fra un'auto, una Kiron, e una moto, Yamaha Mt09 Fazer, accaduto verso le 10 di domenica mattina a Falcade. Il motociclista ha perso la vita. È un commerciante 62enne di Chirignago, originario di Noale: Vanni Agiolllo. Stava raggiungendo passo San Pellegrino quando è avvenuto lo scontro.

Lo scontro

Per motivi da accertare Agiollo sarebbe finito sulla corsia di marcia opposta e lì l'impatto con la SsangYong Kyron grigia, che viaggiava in direzione opposta. Un uomo di Trieste con la sua famiglia, era a bordo della macchina. Tutti e 4 sono stati portati ad Agordo per accertamenti sanitari. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.