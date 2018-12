Schianto in scooter la sera della Vigilia, morto un uomo

Stava guidando il suo scooter, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada e rovinando a terra. Ha perso la vita così Maurizio Birolo, 58enne cavarzerano: troppo gravi le conseguenze dell'incidente e del violento impatto, tanto che il personale medico non ha potuto nulla per salvare l'uomo.

Incidente mortale

Lo schianto è avvenuto la sera della vigilia di Natale, poco dopo le 19.30: Birolo stava percorrendo corso Europa, quando, all'altezza dell'incrocio con via Petrarca, è andato a sbattere contro la scalinata che conduce alla stazione ferroviaria di Cavarzere centro. Sul posto si è precipata un'ambulanza del 118 ma non c'è stato niente da fare: l'uomo sarebbe morto sul colpo. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.