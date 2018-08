Automobile ribaltata fuori strada, un 44enne perde la vita

Tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato nell'Alta Padovana: a perdere la vita è un 44enne di Stra.

Schianto nella notte

La vittima è Mauro Levorato: l'uomo stava guidando la sua Hyundai J20 in via Carpane, tra Loreggia e Piombino Dese. A un certo punto, verso mezzanotte, ha perso il controllo dell'auto, che si è schiantata contro un palo a bordo strada per poi ribaltarsi e finire nel fossato adiacente. L'impatto è stato violento. L'uomo (che viveva con una compagna e un bimbo piccolo) è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castelfranco e Cittadella ma è morto durante il trasporto in ospedale per le gravissime ferite riportate.