Un morto in un incidente stradale sulla Treviso Mare

Un uomo di 88 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto lungo la Treviso Mare, nel territorio di Meolo, all'altezza del distributore San Marco. La dinamica dello schianto è in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale in cui sono state coinvolte due automobili.

Sul punto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l'anziano guidatore di una delle due macchine, una Fiat Punto. Nonostante i soccorsi, però, per lui non c'è stato niente da fare. Il conducente dell'altra auto, invece, sarebbe praticamente illeso.