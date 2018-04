Travolto e ucciso da un mezzo pesante a Marghera: una persona perde la vita

E' stato travolto e ucciso da un mezzo pesante mentre si trovava in via Righi a Marghera, a due passi dall'imbocco del ponte della Libertà. Tragedia lunedì mattina all'altezza del civico 4, dove una persona ha perso la vita per quello che sembrerebbe configurarsi come un incidente sul lavoro.

Soccorsi inutili

Per la vittima, purtroppo, nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Sul posto per mettere l'area in sicurezza e per aiutare nelle operazioni sono giunti anche i vigili del fuoco. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 3 "Serenissima". Sul posto anche gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale.