Schianto all'incrocio, auto contro moto: due feriti all'ospedale

Un incidente tra moto e automobile si è verificato lunedì mattina nel territorio di Musile di Piave, all'incrocio tra via Interessati e via Riviera Sile, la provinciale che collega Portegrandi a Caposile. Ad avere la peggio le due persone che erano a bordo della moto: più grave il conducente, trasportato in ambulanza all'Angelo di Mestre; la passeggera, invece, è stata condotta all'ospedale di San Donà.

All'origine dello schianto, probabilmente, una mancata precedenza. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso.