Schianto a Pradipozzo: giovane motociclista portato via in elicottero in gravi condizioni

Brutto incidente intorno alle 18 di mercoledì nel territorio di Portogruaro. Ad avere la peggio è stato un giovane di 20 anni in sella a uno scooter che, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha impattato contro un autocarro sulla Postumia, in località Pradipozzo. Il ferito è apparso subito in gravi condizioni, tanto che i soccorritori hanno chiesto l'apporto dell'elicottero del 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze. A quel punto il trasferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre. All'arrivo al pronto soccorso il giovane è apparso comunque vigile.

Lo schianto

Tutta da ricostruire la dinamica dello schianto, che è avvenuto lungo la strada regionale 53 "Postumia" circa a metà strada tra le frazioni Pradipozzo e Summaga. Il motociclo sarebbe finito all'improvviso contro un mezzo pesante fermo, con il centauro sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull'asfalto.

Volo e poi caduta sull'asfalto

"E' successo a 200 metri dal sottopasso autostradale, in direzione Motta di Livenza", racconta un testimone che ha visto atterrare il velivolo dei soccorsi. Decisive le prossime ore per far luce sull'evoluzione del quadro sanitario del ventenne: è stato sottoposto ad accertamenti e trasferito in sala operatoria per lenire le conseguenze dell'incidente, dopodiché il ricovero in Rianimazione.