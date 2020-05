Un morto in un incidente in moto nella notte

Una uomo di 52 anni, Luca Rallo, è morto stanotte dopo essersi schiantato in moto, poco dopo la mezzanotte, lungo via Asseggiano, nella omonima località di Mestre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del suem 118 e i vigili del fuoco. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il motociclista, dipendente dell'azienda di trasporti Actv, ha perso il controllo del mezzo (i motivi sono ancora da stabilire) ed è finito con violenza contro un palo. I tentativi di salvarlo non sono serviti, il personale medico ne ha dichiarato il decesso.

Le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Nessun'altra persona sarebbe stata coinvolta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo qualche ora. La notizia sulla sua scomparsa si è diffusa subito a Venezia, dove rallo lavorava, e a poche ore dall'incidente sono già in tanti a piangere la sua scomparsa, ricordandolo anche sui social con messaggi di affetto. Luca Rallo lascia due figlie.