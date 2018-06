Tragico incidente in Romea a Chioggia: muore motociclista sbalzato dalla sella

L'auto rallenta per svoltare in via Vecchia Romea proprio nel momento in cui sopraggiunge un motociclista in sella a una moto Mv Agusta, in direzione Ravenna. Tragico incidente stradale alle 10.30 di mercoledì sulla strada statale Romea, nel territorio di Chioggia. Un 65enne, residente a Carpi, nel Modenese, ma nato ad Ariano Polesine, ha perso la vita sul posto a causa dei gravi traumi riportati.

Soccorsi inutili

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare per mezz'ora il centauro, ma alla fine il medico ha dovuto constatarne il decesso: B.D., dopo l'impatto con la sua moto contro la fiancata anteriore sinistra di un'auto Suzuki, è stato sbalzato dalla sella per poi volare contro il guard-rail e finire nel fossato adiacente. Fin da subito, in località Ca' Lino, la situazione è apparsa gravissima a chi ha assistito alla scena: la Romea è stata interdetta al transito per permettere i soccorsi e i rilievi, causando lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Statale chiusa

Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto gli agenti della polizia locale, oltre che le forze dell'ordine che hanno gestito la viabilità. Il conducente dell'auto, un 67enne del posto, è stato trasportato al pronto soccorso alle prese con lievi ferite (ne avrà per 5 giorni) ma sotto hock per l'accaduto. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei veicoli per eventuali ulteriori accertamenti. La riapertura della statale dopo un paio d'ore.