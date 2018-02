Taglia la strada al minibus Atvo che finisce contro una palizzata: pirata in fuga

Poteva essere una tragedia, se l’autista non avesse avuto la prontezza di frenare per tempo e se in quel momento fosse passato una moto o una bicicletta. È quanto accaduto martedì mattina lungo la Statale 14, a Musile di Piave: un incidente che avrà anche una coda giudiziaria visto che il conducente dell’utilitaria (su cui sono state avviate le indagini per la sua identificazione) che lo ha provocato non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato.

Il fatto è avvenuto verso le 10.40, lungo l’arteria principale del territorio, molto transitata, anche da moto e cicli. Il mezzo di Atvo, un mini bus da 19 posti, adatto anche al trasporto di persone con disabilità, stava rientrando in autostazione, a San Donà di Piave, dopo un servizio e fortunatamente non aveva passeggeri a bordo. Secondo una prima ricostruzione, dall’intersezione via Industrie è sopraggiunta una utilitaria che non ha rispettato il dare la precedenza. L’autista di Atvo si è accorto per tempo ed ha frenato per evitare così il violento impatto. A causa anche dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, il mezzo è finito fuori strada, alla sinistra rispetto alla direzione di marcia, finendo "a cavallo" di un fossato e con la parte anteriore contro una palizzata.

L’auto che ha provocato il tutto si è dileguata. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Musile e l’ambulanza del Suem di San Donà. L’autista è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, ma non ha riportato ferite se non qualche contusione. La viabilità ha subito dei forti rallentamenti durante l’intervento dei sanitari e per il tempo necessario ai rilievi e allo spostamento del mezzo, che ha riportato qualche danno. Ora la Municipale sta cercando testimoni che possano ricondurre al pirata, su cui pesa l’omissione di soccorso.