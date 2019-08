Carambola tra due auto e un autobus: tre persone ferite

L'autista dell'autobus, con una manovra improvvisa, è riuscito ad evitare il peggio. E' di tre persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto sabato all'ora di pianzo a Musile di Piave. Il bus di Atvo stava giungendo da Mestre, direzione Musile, con a bordo quattro persone. Nel senso opposto di marcia una Citroen C4, condotta da una signora e che trasportava una anziana; quindi una Volkswagen Polo, la cui conducente è una donna.

La dinamica è ancora al vaglio della pattuglia dei vigili. Una delle ipotesi è che la Polo fosse in fase di sorpasso ma non è escluso nemmeno che si sia trovata di fronte la C4 in fase di svolta a sinistra. Quello che appare certo è che stava per verificarsi un terribile impatto frontale tra il bus e la Polo: l’autista Atvo, 41 anni di San Donà di Piave, è riuscito ad evitarlo grazie alla sua prontezza, che lo ha portato a sterzare completamente a destra, dove c’è la presenza del guard-rail.

La Polo si è così trovata tra bus (cui è stata sradicata una parte della protezione del radiatore) e Citroen. Nessun ferito tra i presenti nel bus Atvo; la conducente della Volksvagen è stata portata al pronto soccorso di San Donà di Piave in condizioni che non desterebbero preoccupazione. Nell’ospedale sandonatese anche le altre due donne, pare solo per contusioni e accertamenti.