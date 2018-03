Veneziano ricoperto di bianco: arrivata la nevicata. Treni "falcidiati" e caos strade

Era stata annunciata ed è stata anche "anticipata" dai fiocchi bianchi caduti nella notte tra martedì e mercoledì. La nevicata che ha messo in allerta protezione civile e amministrazioni locali è arrivata giovedì e fin da subito ha portato conseguenze: il traffico ferroviario regionale è stato ridotto del 50% per l'emergenza neve, ma stando ai tabelloni delle stazioni ferroviarie intermedie della linea Venezia-Padova, le soppressioni erano di molto superiori ai convogli circolanti. Inevitabili i disagi per i pendolari che dovevano raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio tra laguna, terraferma e capoluogo euganeo. Anche i servizi pubblici Actv, specie sulle linee extraurbane, stanno subendo ripercussioni.

Caos in Romea

Anche sulle strade non sono mancate le ripercussioni, specie sulla strada statale Romea dove, poco dopo le 8, un camion è uscito di strada all'altezza di Lughetto di Campagna Lupia a causa di un tamponamento con un veicolo leggero. Entrambi i mezzi sono finiti fuori dalla carreggiata. Sul posto ambulanza e automedica: si sarebbe registrato un ferito trasportato in ospedale. Per permettere i soccorsi all'altezza del chilometro 115 in direzione Venezia è stata chiusa al transito una corsia di marcia.

Foto "Tutta la Romea minuto per minuto"

Code e rallentamenti

Il traffico, in orario di punta, si è bloccato e le code si sono allungate a vista d'occhio. Problemi per il manto stradale molto insidioso, specie nel territorio clodiense. Le nevicate più abbondanti sembrano per ora riguardare soprattutto l'area di Chioggia e della Riviera del Brenta, ma giovedì nevica ovunque. La Prefettura mercoledì ha inviato una nota in cui si raccomanda agli automobilisti di "mettersi alla guida solo se necessario". Sarà infatti una lunga giornata sul fronte della viabilità.

Treni "falcidiati"