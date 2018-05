Travolta in pieno mentre attraversa la strada: donna incastrata sotto la Punto

L'auto si ferma in tempo ma viene tamponata da un altro veicolo che sopraggiunge, travolgendo una donna che stava attraversando la strada. Preoccupazione mercoledì pomeriggio verso le 16.30 a Noale, quando una donna di nazionalità brasiliana di 41 anni è stata investita rimanendo incastrata sotto l'auto investitrice. Ci è voluto il sangue freddo di alcuni astanti per riuscire a spostare la Punto e liberare la sventurata, alle prese con diversi traumi.

Lo schianto vicino alla stazione

L'incidente non distante dalla stazione ferroviaria, sulla strada regionale Noalese: la Fiat stava transitando in direzione Treviso ma, accorgendosi dell'attraversamento della 41enne, aveva deciso di rallentare l'andatura. A quel punto un pick-up che sopraggiungeva non si è accorto dell'ostacolo e ha tamponato il veicolo che lo precedeva, che a sua volta, in un pericoloso effetto catena, ha investito in pieno la malcapitata.

Trasferimento d'urgenza in ospedale

Sul posto è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato l'infortunata e l'hanno trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove è stata sottoposta ad accertamenti. Avrebbe riportato alcune fratture all'altezza del costato, oltre che a un polso. Per fortuna, nonostante la dinamica, non sarebbe in pericolo di vita.