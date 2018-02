Schianto nella notte a Jesolo, automobili distrutte e tre feriti all'ospedale: gravi

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto a Jesolo poco dopo l'una di questa notte in via Adriatico, vicino al bivio per Jesolo Paese e alla rotonda dell'Iper Tosano. Coinvolte una Fiat Punto e una Suzuki Swift, finita nel fossato in seguito all'impatto. Distrutte le auto. Tra i primi a trovarsi sul luogo dell'accaduto sono stati i componenti di un equipaggio della Securvigilar, che hanno immediamente lanciato l'allarme alla propria centrale operativa e prestato i primi soccorsi ai coinvolti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, il Suem e i vigili del fuoco.

I feriti

Le persone rimaste coinvolte nel violento impatto sono il guidatore della Fiat Punto, un ragazzo di 21 anni, e una coppia che viaggiava sulla Suzuki, lui di 47 anni e lei di 45. Due di loro sono stati trasportati all'ospedale dell'Angelo di Mestre: il più grave è l'uomo di mezza età, alle prese con diverse fratture e ricoverato al reparto di Ortopedia; meno serie le condizioni del giovane, che risulta comunque sotto osservazione sempre all'Angelo. La donna è invece in codice giallo all'ospedale di San Donà. La coppia risiede a Eraclea, il 21enne a Musile. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, la cui ricostruzione è affidata agli uomini dell'Arma. Da quanto appurato finora si tratta di uno scontro frontale.

I soccorsi

Nei minuti successivi allo schianto è giunto sul posto anche un equipaggio della Cds Vigilanza che, insieme a quello della Securvigilar, ha regolato il traffico in attesa dell'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine. I pompieri, intervenuti con due squadre, hanno dovuto lavorare per estrarre i feriti, che erano rimasti incastrati tra le lamiere delle vetture. Tre le ambulanze arrivate sul posto e poi ripartite, come detto, verso Mestre e San Donà.