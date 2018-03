Nuova mattinata difficile in autostrada: code di 7 chilometri tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Altra giornata difficile in autostrada A4, dopo la chiusura forzata di lunedì mattina a causa di una serie di tamponamenti che hanno indotto Autovie Venete a decretare la chiusura dell'arteria da Latisana fino a Portogruaro, in direzione Venezia. E' proprio da quel punto in poi che anche martedì, a partire dalle prime ore della mattina, anche a causa di un incidente non grave all'altezza del chilometro 451.8, tra i caselli di Portogruaro e San Stino, in carreggiata Ovest, che si sono allungate via via le code.

Lunghe code per il traffico intenso

Secondo il Cciss del Ministero dell'Interno, il serpentone di veicoli, anche a causa del traffico intenso, avrebbe raggiunto una lunghezza massima di 7 chilometri, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. In tarda mattinata la situazione appariva in netto miglioramento, ma i rallentamenti sono durati piuttosto a lungo. Mettendo in luce, per l'ennesima volta, un nervo scoperto della viabilità a cavallo tra Friuli e Veneto.



