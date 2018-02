Tragedia a Olmo: ha un malore alla guida e tampona un'automobile, muore un anziano

Tragedia poco prima delle 10 di mercoledì. Per cause al vaglio delle forze della polizia municipale, un anziano alla guida di una Fiat 600 ha perso la vita dopo aver tamponato una Mercedes Classe A che procedeva in senso opposto in località Olmo di Martellago, in prossimità della rotonda del Maxì. L'uomo avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del proprio mezzo e finendo per impattare la fiancata sinistra dell'altra auto, guidata da un 75enne. Nel tamponamento sarebbero stati coinvolti anche altri due veicoli.

Soccorsi inutili

Sul posto l'intervento dell'ambulanza del Suem 118 seguita dall'auto medica. Ai sanitari non è restato altro da fare che constatare il decesso dell'uomo, dopo aver tentato a lungo di rianimare la vittima. Alla polizia locale, invece, è spettato il compito di effettuare i primi rilievi e gestire il traffico su un'arteria molto trafficata. Durante le operazioni di ripristino, gli agenti della Municipale hanno dirottato il traffico, compresi i mezzi pubblici, su arterie secondarie: in via Speri per i veicoli provenienti da Mestre, in via Frassinelli per i mezzi da Maerne.