Investe la ragazza sulle strisce pedonali e non le presta soccorso. Poi torna sui suoi passi

Stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un'automobile. In primis, il conducente è scappato senza prestare soccorso alla ragazza, poi è tornato sui suoi passi, in compagnia del padre. Per fortuna, la vittima dell'incidente non ha riportato gravi ferite, solo un problema ad una spalla, per il quale è stata portata al pronto soccorso. Il fatto è successo venerdì sera a Olmo di Martellago, nella via principale del paese.

Traffico bloccato

Ad indagare su quanto successo i carabinieri, che per effettuare tutti i rilievi del caso hanno bloccato la strada, piuttosto trafficata, deviando le automobili su viabilità secondaria. Per l'uomo a quanto pare non si parlerebbe di omissione di soccorso, e quindi non ci sarebbero, a detta delle forze dell'ordine, gli estremi del reato.