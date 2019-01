Incidente in centro ad Oriago: veicolo a gpl in fiamme, passante colpito da un pezzo d'auto

Incidente nella prima mattinata di sabato ad Oriago di Mira. Verso le 5.30, per cause al vaglio, due automobili si sarebbero scontrate in via Venezia, all'altezza del ristorante Vettore. A seguito dell'impatto, uno dei due veicoli, alimentato a gpl, ha preso fuoco. Sono stati attimi concitati, ma nessuno dei conducenti avrebbe riportato conseguenze. Ad avere la peggio, però, sarebbe stata una persona in attesa alla fermata dell'autobus: un pezzo dei due mezzi coinvolti, infatti, si sarebbe staccato, finendo per prenderla in pieno.

Soccorsi

Per prestare soccorso al passante è intervenuta un'ambulanza del Suem 118, mentre ai vigili del fuoco è spettato il compito di mettere in sicurezza l'area e soprattutto spegnere le fiamme divampate dal veicolo gpl. Sul posto i carabinieri della tenenza di Mira si sono occupati dei riievi del caso, per determinare le cause del sinistro.