Incidenti sul Passante: una Ferrari incastrata sotto un camion

Una Ferrari è finita sotto un mezzo pesante oggi, 14 agosto, verso le 15.30, sul Passante di Mestre. L'incidente fra il tir e la vettura sportiva, andata distrutta, è avvenuto in direzione Trieste. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Tamponamento

Non è andata così nel secondo schianto. Poco dopo, sempre in A4, 20 chilometri più avanti rispetto al punto del primo scontro, sul Passante, c'è stato un tamponamento tra due veicoli. Quattro persone sono state soccorse dal Suem 118, ma solo due sono state portate all'ospedale di Mirano e non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Mira e Mestre, il personale di Autovie Venete, gli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete e la polizia stradale.