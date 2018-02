Schianto sul Passante vicino a Martellago: 4 feriti e rallentamenti in direzione Trieste

L'incidente ha coinvolto due automobili che hanno ostruito parte della carreggiata. Preoccupazione poco dopo le 19 di sabato per un incidente che si è verificato sul Passante di Mestre, all'altezza del chilometro 392. Sul posto, poco dopo il casello di Martellago-Scorzè, in direzione Trieste, si sono portati i sanitari del 118, che hanno soccorso 4 feriti, per fortuna lievi.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale, il soccorso meccanico e quattro mezzi di Cav, la società che gestisce il Passante. Gli ausiliari della società hanno fornito supporto alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Alle 19.30 le auto incidentate occupavano parte della carreggiata e si procedeva di conseguenza solamente sulla corsia centrale. Inevitabili i rallentamenti in direzione Trieste. La coda alle 20 non raggiungeva il chilometro: la carreggiata era già stata in parte liberata, dunque si transitava su due corsie.