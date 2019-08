Incidente con tre mezzi coinvolti, una persona rimasta incastrata

Una persona è rimasta incastrata a bordo di un mezzo pesante, coinvolto assieme ad altri 2 in un incidente accaduto stamattina, lungo il Passante, all'altezza di Martellago. L'elisoccorso del Suem 118 lo ha soccorso e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, stando alle prime verifiche.

I soccorsi

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti. I vigili del fuoco sono partiti con due squadre, una da Mestre e l'altra da Treviso, e con l'elicottero Drago 118, per la rimozione dei mezzi, la messa in sicurezza del tratto e la prima assistenza alle persone coinvolte. Ad avere la peggio il camionista elitrasportato, di cui al momento non si conoscono le generalità.