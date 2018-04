Si schianta contro un autocarro a Pellestrina: deve intervenire l'elicottero del 118

Si è reso necessario un suo trasferimento in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, alle prese con sospette fratture. Preoccupante incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì a Pellestrina dove, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chioggia, un uomo di circa 60 anni residente nell'isola si è scontrato con il suo scooterone contro un autocarro. Il centauro è rovinato a terra, riportando diversi traumi. Sul posto si è portato l'equipaggio dell'ambulanza del 118 presente H24 a Pellestrina, dopodiché il medico ha chiesto l'intervento dell'elicottero del Suem di Padova, atterrato nel vicino campo sportivo. L'infortunato è stato trasportato all'Angelo di Mestre, per fortuna per lui non è stato richiesto un ricovero in Rianimazione.