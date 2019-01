Frontale fra due automobili a Pianiga: vetture nel fossato, ferita anche una bambina

Poco prima delle 13.30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marinoni incrocio via Volpino a Pianiga per lo scontro frontale tra due vetture, finite entrambe nel un fossato a bordo strada di cui una rovesciata: due i feriti. I pompieri accorsi da Mira e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso la famiglia a bordo della Bmw 320, finita ribaltata nel fossato.

L'incidente

Il conducente e una bambina sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e portati in ospedale per ulteriori accertamenti, illesa la mamma. Illese le due persone a bordo della Renault Megane. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero delle auto, che sono state portate via dal soccorso stradale.

