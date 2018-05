"Investe" una ciclista poi scappa a bordo di un'auto: pirata individuato dai carabinieri

Apre la portiera e "investe" una ciclista che finisce a terra e riporta qualche contusione. Al posto di fermarsi e prestare soccorso, però, ingrana la marcia e si allontana. E' successo lunedì mattina verso le 9.30 a San Donà di Piave, proprio a due passi dalla caserma dei carabinieri. Ed è stato proprio un militare dell'Arma fuori servizio a "incastrare" l'automobilista, che si era allontanato a bordo di una Renault Megane.

Pedinamento fino a Noventa

Il militare si trovava al bar quando si è accorto di ciò che stava accadendo e, con prontezza di spirito, si è messo al volante continuando a pedinare a distanza l'altro automobilista. Finché i colleghi non sono intervenuti nel territorio di Noventa e hanno bloccato l'investitore, che potrebbe essere denunciato (ancora gli accertamenti sono in corso) per omissione di soccorso.