Investe una donna, la soccorre e poi si allontana: denunciato "pirata" di Salzano

Investe una donna, le presta un primo soccorso e poi se ne va. E' accaduto lo scorso 17 febbraio in via De Gasperi a Salzano, quando una signora di 69 anni è stata travolta mentre attraversava la strada. Ha riportato alcune fratture alle gambe, con prognosi di circa 40 giorni. L'investitore, a distanza di pochi giorni, è stato individuato e denunciato: si tratta di un residente del posto di 57 anni, che aveva fornito alla signora il proprio nome di battesimo.

Doppia denuncia

I carabinieri, partendo da questo primo indizio, hanno fatto dei controlli incrociati con il modello dell'auto investitrice e alla fine sono andati a colpo sicuro. A fugare anche gli ultimi dubbi il fatto che la Bmw parcheggiata vicino all'abitazione del presunto "pirata" aveva dei segni compatibili con l'incidente. In più l'auto è risultata sprovvista d'assicurazione, forse uno dei motivi per cui l'automobilista, denunciato per "fuga in caso di incidente stradale con lesioni gravi alle persone", si è allontanato. La voce dell'accaduto si era sparsa in paese e anzi, alcuni dei soccorritori conoscevano il fuggitivo, segnalato alla magistratura anche per la mancata copertura assicurativa.