Incidente e fuga, appello della polizia locale per trovare il pirata

La polizia locale di Jesolo ha chiesto di condividere l'appello per la ricerca di un'auto fuggita dopo un incidente stradale avvenuto stamattina in via Roma sinistra, la provinciale che porta a Eraclea. Il veicolo "pirata" sarebbe rimasto coinvolto nello schianto - in cui si sono registrati anche dei feriti - ma il conducente, anziché fermarsi per prestare soccorso, sarebbe scappato via. Le indagini per risalire al mezzo e all'automobilista sono in corso. Scrive la polizia locale: «Si cerca un Suv di colore nero, condotto da un uomo. Chiediamo la collaborazione di tutti per reperire informazioni utili all'identificazione del fuggitivo».