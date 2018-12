Ventenne travolto nella notte mentre attraversa la Romea, conducente in fuga

È stato travolto in piena notte, un impatto violento che ha avuto gravi conseguenze: un ventenne di origini magrebine e residente a Zero Branco (Treviso) si trova ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, in prognosi riservata anche se - stando alle prime informazioni - non in pericolo di vita. Il conducente dell'auto investitrice non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato poche ore più tardi. Il fatto è successo intorno all'una e mezza lungo la Romea nel territorio di Mira, all'altezza dell'incrocio con via Bastiette, vicino all'area commerciale Lando.

I rilievi, eseguiti dai militari della compagnia di Mestre, hanno accertato che l'auto stava percorrendo la statale provenendo da Chioggia in direzione Venezia. In seguito all'impatto, il pirata ha proseguito la propria corsa: solo più tardi altri automobilisti, imbatendosi nel ragazzo esanime a terra, hanno lanciato l'allarme. A quel punto i carabinieri hanno dato il via alle indagini.