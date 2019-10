Camion nel fossato, ferito un uomo di Marcon

Un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì, ha visto coinvolto un 74enne di Marcon (P.R. le sue inziali). L'anziano stava percorrendo la strada Postumia al volante di un camion, quando, all'altezza di Ponte di Piave (Treviso), è uscito di strada ed è precipitato nel fossato, finendo ruote all'aria. È rimasto ferito, ma miracolosamente non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'elicottero del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un malore accusato dal conducente, ma non si esclude neppure un guasto meccanico al camion, che trasportava griglie in metallo.