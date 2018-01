Schianto sul ponte translagunare tra più veicoli: traffico in difficoltà a Chioggia

Viabilità in tilt sul ponte translagunare di Chioggia per un incidente che poco dopo le 16 di domenica ha coinvolto almeno due veicoli. Per il tempo necessario a rimuoverli e a soccorrere i passeggeri la viabilità ha pesantemente risentito del blocco lungo tutta la Romea. Ci sarebbero almeno 2 feriti, anche se non gravi. Uno dei coinvolti all'inizio aveva una gamba incastrata nell'abitacolo della propria auto e per questo motivo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza anche l'area.

Feriti al pronto soccorso

I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti al pronto soccorso, uno in codice rosso e uno in codice verde, anche se è possibile che altre persone siano state sottoposte a cure mediche nel nosocomio clodiense. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.